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Після виборів гривня може
обвалитися, - економіст

Після виборів гривня може обвалитися, - економіст
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 12:53

Re: Після виборів гривня може обвалитися, - економіст

То есть доллар покупать?
Джон
 
Повідомлень: 917
З нами з: 16.03.17
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