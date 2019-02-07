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Після виборів гривня може обвалитися, - економіст
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Додано: Нед 10 лют, 2019 12:53
То есть доллар покупать?
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Джон
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Додано: Нед 10 лют, 2019 21:24
Sharpe написав:
А ще можна згадати, що прогнозував про курс долараексперт по виклику Новак півроку тому. ""Девальвація гривні останніми місяцями не пов'язана із сезонним чинником, як нас намагається переконати керівництво країни. Відновлено план штучної девальвації гривні. Це було заплановано Кабміном і Нацбанком. Цей план прописано в держбюджеті, де так званий середньорічний курс гривні закладено на рівні 29,3 грн за долар. А курс на кінець року – 30,1 грн за долар.
сказочный долбодятел
девал - штучний, ревал - штучний. все штучне - кроме мнения этого шлемазла
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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