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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 10 лют, 2019 12:53
Re: Після виборів гривня може обвалитися, - економіст
То есть доллар покупать?
Додано: Нед 10 лют, 2019 21:41
Джон
Валютный рынок в мире
Додано: Пон 11 лют, 2019 09:19
Patrick
Спс интересная статья..с валютами еврозоны все ясно, но вот швейцарский франк не совсем в курсе но он к доллару вроде не привязан и чего то там на 20% вроде как золотишком обеспечен..Как то обделенная валюта внимание, пока мне знакомые пару бумажек прикольных со Швейцарии не привезли я про него тоже как то не думал..довольно красивые на вид.. для коллекции немного решил собрать..они и платежную систему вроде свою независимую от США вводят..
Додано: Пон 11 лют, 2019 11:28
Если не спекулировать - корзина валют. Пропорции каждый определяет сам.
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