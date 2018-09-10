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В Нацкомісії відповіли на
поширені питання про...

В Нацкомісії відповіли на поширені питання про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 22:01

В Нацкомісії відповіли на поширені питання про...

Пропонуємо до обговорення:
Припинення постачання електричної енергії споживачу може ініціювати: електропостачальник; оператор системи розподілу; споживач.

Дивися повний текст В Нацкомісії відповіли на поширені питання про припинення електропостачання споживачам (відео).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 22:01

лучше бы она прокоментировала почему облгазы отказываются выполнять постановы НКРЭКУ, а регулятор не принимает никаких действий для наведения порядка...
Тракторист
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