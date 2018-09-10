Припинення постачання електричної енергії споживачу може ініціювати: електропостачальник; оператор системи розподілу; споживач.
Дивися повний текст В Нацкомісії відповіли на поширені питання про припинення електропостачання споживачам (відео).
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 22:01
В Нацкомісії відповіли на поширені питання про...
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Дивися повний текст В Нацкомісії відповіли на поширені питання про припинення електропостачання споживачам (відео).
Додано: П'ят 08 лют, 2019 22:01
лучше бы она прокоментировала почему облгазы отказываются выполнять постановы НКРЭКУ, а регулятор не принимает никаких действий для наведения порядка...
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