У 2019 році на відновлення доріг виділено 55 мільярдів гривень з державного Дорожнього фонду.
Дивися повний текст Гройсман розповів, на що витратять 55 мільярдів Дорожнього фонду (інфографіка).
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 22:45
Гройсман розповів, на що витратять 55 мільярдів...
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Дивися повний текст Гройсман розповів, на що витратять 55 мільярдів Дорожнього фонду (інфографіка).
Додано: П'ят 08 лют, 2019 22:52
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