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Гройсман розповів, на що
витратять 55 мільярдів...

Гройсман розповів, на що витратять 55 мільярдів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 22:45

Гройсман розповів, на що витратять 55 мільярдів...

Пропонуємо до обговорення:
У 2019 році на відновлення доріг виділено 55 мільярдів гривень з державного Дорожнього фонду.

Дивися повний текст Гройсман розповів, на що витратять 55 мільярдів Дорожнього фонду (інфографіка).
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 22:45

а остальные 80% как обычно украдут?...
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 22:52

  Тракторист написав:а остальные 80% как обычно украдут?...

К гадалке не ходи.
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ruvex
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