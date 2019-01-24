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Відразу три покоління iPhone
не зможуть оновитися до...

Відразу три покоління iPhone не зможуть оновитися до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 23:54

Відразу три покоління iPhone не зможуть оновитися до...

Пропонуємо до обговорення:
Всі пристрої, які працювали під управлінням iOS 11, свого часу змогли оновитися до iOS 12. Але з iOS 13 все буде інакше. iOS 13 не буде доступна на iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s і iPhone 6s Plus.

Дивися повний текст Відразу три покоління iPhone не зможуть оновитися до нової iOS - ЗМІ.
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