|
|
Відразу три покоління iPhone не зможуть оновитися до...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 08 лют, 2019 23:54
Пропонуємо до обговорення:
Всі пристрої, які працювали під управлінням iOS 11, свого часу змогли оновитися до iOS 12. Але з iOS 13 все буде інакше. iOS 13 не буде доступна на iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s і iPhone 6s Plus.
Дивися повний текст Відразу три покоління iPhone не зможуть оновитися до нової iOS - ЗМІ
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 87187
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор