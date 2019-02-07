RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
АМКУ дозволив Тігіпку
викупити аптечний бізнес...

АМКУ дозволив Тігіпку викупити аптечний бізнес...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 10:56

АМКУ дозволив Тігіпку викупити аптечний бізнес...

Пропонуємо до обговорення:
Згідно з повідомленням, вказане придбання забезпечить С.Тігіпку перевищення 50% голосів у вищому органі управління компанії.

Дивися повний текст АМКУ дозволив Тігіпку викупити аптечний бізнес торговельної мережі \"Космо\".
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 87187
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В уряді попередили роботодавців про ризик втратити бізнес 1, 2, 3, 4
R2 » Чет 07 лют, 2019 17:03
37 1640
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 лют, 2019 20:16
Джон
АМКУ перевірить економічну обґрунтованість підвищення...
R2 » П'ят 08 лют, 2019 09:48
3 83
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 лют, 2019 12:38
Cactus
«У незначному розмірі»: Нацбанк дозволив купувати валюту...
R2 » Чет 07 лют, 2019 13:16
1 68
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 лют, 2019 13:16
max_us_ua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (6007)
09.02.2019 12:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.