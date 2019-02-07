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Заповнити дефіцит робочих рук
в Україні можуть мігранти...

Заповнити дефіцит робочих рук в Україні можуть мігранти...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 11:16

Заповнити дефіцит робочих рук в Україні можуть мігранти...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні в останні роки спостерігається значне скорочення населення і відтік робочої сили за кордон. Заповнити дефіцит робочих рук можуть мігранти з Азії.

Дивися повний текст Заповнити дефіцит робочих рук в Україні можуть мігранти з Азії - експерт.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 11:16

Восполнить дефицит рабочих рук могут мигранты из Азии.

Из какой Азии? Каких еще рабочих рук?
"Эксперт" явно не в теме.
Приехать к нам могут только из Африки и с Ближнего Востока.
Но ни те, ни другие работать не хотят, не могут и не будут. А поскольку никаких дотаций Украина им предложить не может, то она нужна им только как плацдарм на пути в богатые страны. Где их будут содержать на иждивении за счет налогов аборигенов согласно европейских ценностей.
fokus
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 12:17

Уничтожать русскоязычное население... Ради чего!?
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tatarinov09101985
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