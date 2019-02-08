В Україні в останні роки спостерігається значне скорочення населення і відтік робочої сили за кордон. Заповнити дефіцит робочих рук можуть мігранти з Азії.
Дивися повний текст Заповнити дефіцит робочих рук в Україні можуть мігранти з Азії - експерт.
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Додано: Суб 09 лют, 2019 11:16
Заповнити дефіцит робочих рук в Україні можуть мігранти...
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Дивися повний текст Заповнити дефіцит робочих рук в Україні можуть мігранти з Азії - експерт.
Додано: Суб 09 лют, 2019 11:16
Из какой Азии? Каких еще рабочих рук?
"Эксперт" явно не в теме.
Приехать к нам могут только из Африки и с Ближнего Востока.
Но ни те, ни другие работать не хотят, не могут и не будут. А поскольку никаких дотаций Украина им предложить не может, то она нужна им только как плацдарм на пути в богатые страны. Где их будут содержать на иждивении за счет налогов аборигенов согласно европейским ценностям.
Востаннє редагувалось fokus в Суб 09 лют, 2019 12:46, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 09 лют, 2019 15:38
Не могу найти работу. Подскажите где недостаток рабочих рук на Украине?
Додано: Суб 09 лют, 2019 16:03
Додано: Суб 09 лют, 2019 16:46
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