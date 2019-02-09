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Заповнити дефіцит робочих рук
в Україні можуть мігранти...

Заповнити дефіцит робочих рук в Україні можуть мігранти...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 22:11

chieff
Кобзарь тоже не авторитет?

Як умру, то поховайте
Мене на могилі
Серед степу широкого
На Вкраїні милій...
yurii_kruhlov
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 23:01

yurii_kruhlov
В Україні - в країні, державі
На Україні - на території
omni
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 23:16

Re: Заповнити дефіцит робочих рук в Україні можуть мігранти.

Первый раз слышу об дефиците рабочих мест в Украине. Я сам освободил свое место, но вряд ли его освоит мигрант с Азии.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 23:36

  omni написав:yurii_kruhlov
В Україні - в країні, державі
На Україні - на території


Приведённые вами примеры соответствуют нормам украинской мовы, а yurii_kruhlov пишет по-русски, в строгом соответствии с нормам русского языка.
warlamp
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безграмотность авторов уже не удивляют - им стоит повторить школьный курс географии...
Cler
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 23:40

  omni написав:yurii_kruhlov
В Україні - в країні, державі
На Україні - на території


Лингвист? Напиши в Межведомственную комиссию по русскому языку министерства образования РФ,которая устанавливает правила,а то они не в курсе как правильно говорить.
Кацапы тебе в ответ напишут рекомендации по правилам украинского языка. Знатоков развелось.
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 23:50

Re: Заповнити дефіцит робочих рук в Україні можуть мігранти.

Хто прийде працювати на 120 долярів? Яки араби, азіяти чи африканці?
Таке можуть собі дозволити лише українці..... нажаль...
chieff
 
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