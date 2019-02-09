chieff
Кобзарь тоже не авторитет?
Як умру, то поховайте
Мене на могилі
Серед степу широкого
На Вкраїні милій...
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Додано: Суб 09 лют, 2019 22:11
chieff
Кобзарь тоже не авторитет?
Як умру, то поховайте
Мене на могилі
Серед степу широкого
На Вкраїні милій...
Додано: Суб 09 лют, 2019 23:16
Re: Заповнити дефіцит робочих рук в Україні можуть мігранти.
Первый раз слышу об дефиците рабочих мест в Украине. Я сам освободил свое место, но вряд ли его освоит мигрант с Азии.
Додано: Суб 09 лют, 2019 23:36
Додано: Суб 09 лют, 2019 23:39
безграмотность авторов уже не удивляют - им стоит повторить школьный курс географии...
Додано: Суб 09 лют, 2019 23:40
Лингвист? Напиши в Межведомственную комиссию по русскому языку министерства образования РФ,которая устанавливает правила,а то они не в курсе как правильно говорить.
Кацапы тебе в ответ напишут рекомендации по правилам украинского языка. Знатоков развелось.
Додано: Суб 09 лют, 2019 23:50
Re: Заповнити дефіцит робочих рук в Україні можуть мігранти.
Хто прийде працювати на 120 долярів? Яки араби, азіяти чи африканці?
Таке можуть собі дозволити лише українці..... нажаль...
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