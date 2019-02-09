Заповнити дефіцит робочих рук в Україні можуть мігранти...

Додано: Нед 10 лют, 2019 01:27

fokus написав: Восполнить дефицит рабочих рук могут мигранты из Азии.

Из какой Азии? Каких еще рабочих рук?

"Эксперт" явно не в теме.

Приехать к нам могут только из Африки и с Ближнего Востока.

Но ни те, ни другие работать не хотят, не могут и не будут. А поскольку никаких дотаций Украина им предложить не может, то она нужна им только как плацдарм на пути в богатые страны. Где их будут содержать на иждивении за счет налогов аборигенов согласно европейским ценностям. Из какой Азии? Каких еще рабочих рук?"Эксперт" явно не в теме.Приехать к нам могут только из Африки и с Ближнего Востока.Но ни те, ни другие работать не хотят, не могут и не будут. А поскольку никаких дотаций Украина им предложить не может, то она нужна им только как плацдарм на пути в богатые страны. Где их будут содержать на иждивении за счет налогов аборигенов согласно европейским ценностям.

Вы не совсем правы. Небольшой ручеек из бедных стран Африки и Ближнего Востока в Украину все-же есть. Да, Вы правы, указывая на некоторые мотивы, но есть один, немаловажный нюанс. Для достижения европейского социала, мигранты, фактически беженцы от нищеты, бесперспективности и войны должны попасть в Европу непростым путем и рискуя жизнью, попав туда, они живут в не самых комфортных условиях в лагерях для беженцев, прежде чем получить статус, документы и социал.Но есть еще как минимум 2 категории, которые предпочтут Украину:1. Это в основном с БВ не самые бедные люди, которым некомфортна участь беженцев в Европе, которые обладают неким капиталом и хотели-бы жить в почти Европе, куда можно просто купить билет на самолет, прилететь и жить на относительно небольшие деньги. Таких в последнее время стало очень много.2. Студенты из Африки из еще более неблагополучных стран, чем Украина. Не знают наши языки или знают очень слабо, но отлично владеют английским (в некоторых африканских странах это государственный язык) и/или французским (бывшие французские колонии, но таких в Украине мало, Франция для своих бывших колоний имеет программы). Собственно не все из них возвращаются в Африку - кто-то пытается попасть в Европу, кто-то остается в Украине. Я как-то задал поиск "репетитор английского" - просто был удивлен, сколько выходцев из Африки занимаются репетиторством.