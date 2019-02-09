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Заповнити дефіцит робочих рук
в Україні можуть мігранти...

Заповнити дефіцит робочих рук в Україні можуть мігранти...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 22:11

chieff
Кобзарь тоже не авторитет?

Як умру, то поховайте
Мене на могилі
Серед степу широкого
На Вкраїні милій...
yurii_kruhlov
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 23:01

yurii_kruhlov
В Україні - в країні, державі
На Україні - на території
omni
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 23:16

Re: Заповнити дефіцит робочих рук в Україні можуть мігранти.

Первый раз слышу об дефиците рабочих мест в Украине. Я сам освободил свое место, но вряд ли его освоит мигрант с Азии.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 23:36

  omni написав:yurii_kruhlov
В Україні - в країні, державі
На Україні - на території


Приведённые вами примеры соответствуют нормам украинской мовы, а yurii_kruhlov пишет по-русски, в строгом соответствии с нормам русского языка.
warlamp
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 23:39

безграмотность авторов уже не удивляют - им стоит повторить школьный курс географии...
Cler
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 23:40

  omni написав:yurii_kruhlov
В Україні - в країні, державі
На Україні - на території


Лингвист? Напиши в Межведомственную комиссию по русскому языку министерства образования РФ,которая устанавливает правила,а то они не в курсе как правильно говорить.
Кацапы тебе в ответ напишут рекомендации по правилам украинского языка. Знатоков развелось.
Bayern
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 23:50

Re: Заповнити дефіцит робочих рук в Україні можуть мігранти.

Хто прийде працювати на 120 долярів? Яки араби, азіяти чи африканці?
Таке можуть собі дозволити лише українці..... нажаль...
chieff
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 00:14

  Bayern написав:
  omni написав:yurii_kruhlov
В Україні - в країні, державі
На Україні - на території


Лингвист? Напиши в Межведомственную комиссию по русскому языку министерства образования РФ,которая устанавливает правила,а то они не в курсе как правильно говорить.
Кацапы тебе в ответ напишут рекомендации по правилам украинского языка. Знатоков развелось.


https://credo.pro/2017/08/188984
chieff
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 01:27

  fokus написав:
Восполнить дефицит рабочих рук могут мигранты из Азии.

Из какой Азии? Каких еще рабочих рук?
"Эксперт" явно не в теме.
Приехать к нам могут только из Африки и с Ближнего Востока.
Но ни те, ни другие работать не хотят, не могут и не будут. А поскольку никаких дотаций Украина им предложить не может, то она нужна им только как плацдарм на пути в богатые страны. Где их будут содержать на иждивении за счет налогов аборигенов согласно европейским ценностям.


Вы не совсем правы. Небольшой ручеек из бедных стран Африки и Ближнего Востока в Украину все-же есть. Да, Вы правы, указывая на некоторые мотивы, но есть один, немаловажный нюанс. Для достижения европейского социала, мигранты, фактически беженцы от нищеты, бесперспективности и войны должны попасть в Европу непростым путем и рискуя жизнью, попав туда, они живут в не самых комфортных условиях в лагерях для беженцев, прежде чем получить статус, документы и социал.
Но есть еще как минимум 2 категории, которые предпочтут Украину:
1. Это в основном с БВ не самые бедные люди, которым некомфортна участь беженцев в Европе, которые обладают неким капиталом и хотели-бы жить в почти Европе, куда можно просто купить билет на самолет, прилететь и жить на относительно небольшие деньги. Таких в последнее время стало очень много.
2. Студенты из Африки из еще более неблагополучных стран, чем Украина. Не знают наши языки или знают очень слабо, но отлично владеют английским (в некоторых африканских странах это государственный язык) и/или французским (бывшие французские колонии, но таких в Украине мало, Франция для своих бывших колоний имеет программы). Собственно не все из них возвращаются в Африку - кто-то пытается попасть в Европу, кто-то остается в Украине. Я как-то задал поиск "репетитор английского" - просто был удивлен, сколько выходцев из Африки занимаются репетиторством.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 01:33

  LutsMan написав:R2
Вот такие же безмозглые эксПерДы советовали Меркель, когда она беженцев пустила в Германию. Теперь там приезжие тысячами насилуют немок и в полный рост поднимают голову фашистские организации, что естественно, как реакция радикальной молодёжи на такую ситуацию.
Пани "эксперт по вопросам трудоустройства Татьяна Пашкина" хочет такой же ситуации в Украине ?


А что так мелко?
Давайте уже - миллионами и без перерыва на обед. :mrgreen:
Откуда вы это взяли? Что за бред?
А фашистские организации себя и в Украине чувствуют комфортно и местные и европейские и росийские. Правда не сильно афишируются, те кому положено - о них знают, но ничего не делают.
rjkz
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