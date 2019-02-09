chieff
Кобзарь тоже не авторитет?
Як умру, то поховайте
Мене на могилі
Серед степу широкого
На Вкраїні милій...
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Додано: Суб 09 лют, 2019 22:11
chieff
Кобзарь тоже не авторитет?
Як умру, то поховайте
Мене на могилі
Серед степу широкого
На Вкраїні милій...
Додано: Суб 09 лют, 2019 23:16
Re: Заповнити дефіцит робочих рук в Україні можуть мігранти.
Первый раз слышу об дефиците рабочих мест в Украине. Я сам освободил свое место, но вряд ли его освоит мигрант с Азии.
Додано: Суб 09 лют, 2019 23:36
Додано: Суб 09 лют, 2019 23:39
безграмотность авторов уже не удивляют - им стоит повторить школьный курс географии...
Додано: Суб 09 лют, 2019 23:40
Лингвист? Напиши в Межведомственную комиссию по русскому языку министерства образования РФ,которая устанавливает правила,а то они не в курсе как правильно говорить.
Кацапы тебе в ответ напишут рекомендации по правилам украинского языка. Знатоков развелось.
Додано: Суб 09 лют, 2019 23:50
Re: Заповнити дефіцит робочих рук в Україні можуть мігранти.
Хто прийде працювати на 120 долярів? Яки араби, азіяти чи африканці?
Таке можуть собі дозволити лише українці..... нажаль...
Додано: Нед 10 лют, 2019 00:14
Додано: Нед 10 лют, 2019 01:27
Вы не совсем правы. Небольшой ручеек из бедных стран Африки и Ближнего Востока в Украину все-же есть. Да, Вы правы, указывая на некоторые мотивы, но есть один, немаловажный нюанс. Для достижения европейского социала, мигранты, фактически беженцы от нищеты, бесперспективности и войны должны попасть в Европу непростым путем и рискуя жизнью, попав туда, они живут в не самых комфортных условиях в лагерях для беженцев, прежде чем получить статус, документы и социал.
Но есть еще как минимум 2 категории, которые предпочтут Украину:
1. Это в основном с БВ не самые бедные люди, которым некомфортна участь беженцев в Европе, которые обладают неким капиталом и хотели-бы жить в почти Европе, куда можно просто купить билет на самолет, прилететь и жить на относительно небольшие деньги. Таких в последнее время стало очень много.
2. Студенты из Африки из еще более неблагополучных стран, чем Украина. Не знают наши языки или знают очень слабо, но отлично владеют английским (в некоторых африканских странах это государственный язык) и/или французским (бывшие французские колонии, но таких в Украине мало, Франция для своих бывших колоний имеет программы). Собственно не все из них возвращаются в Африку - кто-то пытается попасть в Европу, кто-то остается в Украине. Я как-то задал поиск "репетитор английского" - просто был удивлен, сколько выходцев из Африки занимаются репетиторством.
Додано: Нед 10 лют, 2019 01:33
А что так мелко?
Давайте уже - миллионами и без перерыва на обед.
Откуда вы это взяли? Что за бред?
А фашистские организации себя и в Украине чувствуют комфортно и местные и европейские и росийские. Правда не сильно афишируются, те кому положено - о них знают, но ничего не делают.
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