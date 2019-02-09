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Заповнити дефіцит робочих рук
в Україні можуть мігранти...

Заповнити дефіцит робочих рук в Україні можуть мігранти...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 01:35

  shapo написав:
  antikkristall написав:Не знаю как там Сирия с Ираком, но таждиков у нас уже работает немало.


Где, на базарах?
На стройках их не видел в отличие от России


Я уже видел строительные фирмочки из африканцев. Пригород Киева.
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