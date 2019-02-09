Я уже видел строительные фирмочки из африканцев. Пригород Киева.
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Додано: Нед 10 лют, 2019 01:35
Додано: Нед 10 лют, 2019 07:10
Re: Заповнити дефіцит робочих рук в Україні можуть мігранти.
Я сдаю квартиру студентам из Марокко. До этого они работали в Испании кажется, заработали денег и приехали учится в наш мед. После учёбы планируют назад в ЕС, хотят в Германию. Дома говорят хреново, возвращаться не хотят и Украина им не нужна. Только из-за того, что наш мед.(из Луганска перевели) очень дешёвый и квартиры тоже, они здесь ошиваются. Дураков работать за копейки что платят в нашем городе не видел ни одного из Африки.
Додано: Нед 10 лют, 2019 07:25
Re: Заповнити дефіцит робочих рук в Україні можуть мігранти.
По второму пункту уже ответили.
А по первому – статья ж вроде про "рабочие руки"?
А те, о ком вы пишете, работать не будут. Но такие здесь есть, не спорю.
Наиболее "яркие" из те, кто на слуху – Аднан Киван, Мустафа и Маси Наемы, Валид и Омар Арфуши и прочие "трудяги"..
Додано: Нед 10 лют, 2019 07:45
Re: Заповнити дефіцит робочих рук в Україні можуть мігранти.
Ну не фирмочки, не преувеличивайте. Черные разнорабочие есть.
Я не только видел, я разговаривал с такими. В основном это студенты (чаще отчисленные, т.е. нелегалы), у которых нет денег платить за обучение или вернуться на родину/перебраться в Европу. Естественно, они не видят себя долговременно в этом "строительном бизнесе", да и вообще в этой стране.
Впрочем даже таких "рабочих рук" единицы. Это не трудовые мигранты и тем более не поток.
Додано: Нед 10 лют, 2019 07:56
На днях бачив одного чорнявенького (не циган) - працює грузчиком в супермаркеті...
Додано: Нед 10 лют, 2019 08:46
Додано: Нед 10 лют, 2019 08:53
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