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Заповнити дефіцит робочих рук
в Україні можуть мігранти...

Заповнити дефіцит робочих рук в Україні можуть мігранти...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 01:35

  shapo написав:
  antikkristall написав:Не знаю как там Сирия с Ираком, но таждиков у нас уже работает немало.


Где, на базарах?
На стройках их не видел в отличие от России


Я уже видел строительные фирмочки из африканцев. Пригород Киева.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 07:10

Re: Заповнити дефіцит робочих рук в Україні можуть мігранти.

  rjkz написав:2. Студенты из Африки из еще более неблагополучных стран, чем Украина. Не знают наши языки или знают очень слабо, но отлично владеют английским (в некоторых африканских странах это государственный язык) и/или французским (бывшие французские колонии, но таких в Украине мало, Франция для своих бывших колоний имеет программы). Собственно не все из них возвращаются в Африку - кто-то пытается попасть в Европу, кто-то остается в Украине. Я как-то задал поиск "репетитор английского" - просто был удивлен, сколько выходцев из Африки занимаются репетиторством.

Я сдаю квартиру студентам из Марокко. До этого они работали в Испании кажется, заработали денег и приехали учится в наш мед. После учёбы планируют назад в ЕС, хотят в Германию. Дома говорят хреново, возвращаться не хотят и Украина им не нужна. Только из-за того, что наш мед.(из Луганска перевели) очень дешёвый и квартиры тоже, они здесь ошиваются. Дураков работать за копейки что платят в нашем городе не видел ни одного из Африки.
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 07:25

Re: Заповнити дефіцит робочих рук в Україні можуть мігранти.

  rjkz написав:1. Это в основном с БВ не самые бедные люди, которым некомфортна участь беженцев в Европе, которые обладают неким капиталом и хотели-бы жить в почти Европе, куда можно просто купить билет на самолет, прилететь и жить на относительно небольшие деньги. Таких в последнее время стало очень много.

По второму пункту уже ответили.
А по первому – статья ж вроде про "рабочие руки"?
А те, о ком вы пишете, работать не будут. Но такие здесь есть, не спорю.
Наиболее "яркие" из те, кто на слуху – Аднан Киван, Мустафа и Маси Наемы, Валид и Омар Арфуши и прочие "трудяги"..
fokus
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 07:45

Re: Заповнити дефіцит робочих рук в Україні можуть мігранти.

  rjkz написав:Я уже видел строительные фирмочки из африканцев.

Ну не фирмочки, не преувеличивайте. Черные разнорабочие есть.
Я не только видел, я разговаривал с такими. В основном это студенты (чаще отчисленные, т.е. нелегалы), у которых нет денег платить за обучение или вернуться на родину/перебраться в Европу. Естественно, они не видят себя долговременно в этом "строительном бизнесе", да и вообще в этой стране.
Впрочем даже таких "рабочих рук" единицы. Это не трудовые мигранты и тем более не поток.
fokus
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 07:56

На днях бачив одного чорнявенького (не циган) - працює грузчиком в супермаркеті...
vovikhan1991
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 08:46

  wild2006 написав:Не могу найти работу. Подскажите где недостаток рабочих рук на Украине?


Места всех директоров уже заняты. :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 08:53

  vovikhan1991 написав:На днях бачив одного чорнявенького (не циган) - працює грузчиком в супермаркеті...


А у нас один на базаре долго торговал свою точку имел. Но принял решение и пару лет назад уехал назад в Конго хотя там война почище нашей уже много лет идёт.
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