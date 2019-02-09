Заповнити дефіцит робочих рук в Україні можуть мігранти...

А у нас один на базаре долго торговал свою точку имел. Но принял решение и пару лет назад уехал назад в Конго хотя там война почище нашей уже много лет идёт.
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Додано: Нед 10 лют, 2019 08:53
Додано: Нед 10 лют, 2019 10:50
Как раз на стройках, только в моем районе прямо сейчасс одна бригада ремонтирует магазин, а другая ресторан
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Нед 10 лют, 2019 11:21
"Щото мне не нравится здешний режим. Чует мое сердце, мы на пороге грандиозного шухера!"
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