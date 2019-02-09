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Заповнити дефіцит робочих рук
в Україні можуть мігранти...

Заповнити дефіцит робочих рук в Україні можуть мігранти...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 08:53

  vovikhan1991 написав:На днях бачив одного чорнявенького (не циган) - працює грузчиком в супермаркеті...


А у нас один на базаре долго торговал свою точку имел. Но принял решение и пару лет назад уехал назад в Конго хотя там война почище нашей уже много лет идёт.
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 10:50

  shapo написав:
  antikkristall написав:Не знаю как там Сирия с Ираком, но таждиков у нас уже работает немало.


Где, на базарах?
На стройках их не видел в отличие от России


Как раз на стройках, только в моем районе прямо сейчасс одна бригада ремонтирует магазин, а другая ресторан :)
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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"Щото мне не нравится здешний режим. Чует мое сердце, мы на пороге грандиозного шухера!"
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 13:54

  shapo написав:Где, на базарах?
На стройках их не видел в отличие от России


  antikkristall написав:Как раз на стройках, только в моем районе прямо сейчасс одна бригада ремонтирует магазин, а другая ресторан :)


Так таки и ремонтирует?
В Москве таджики на самых примитивных работах типа чернорабочих, украинцы повыше,плотники,арматурщики,бетонщики, армянам уже доверяют технику - башенные краны,бульдозера.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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