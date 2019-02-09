А у нас один на базаре долго торговал свою точку имел. Но принял решение и пару лет назад уехал назад в Конго хотя там война почище нашей уже много лет идёт.
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Додано: Нед 10 лют, 2019 08:53
Додано: Нед 10 лют, 2019 10:50
Как раз на стройках, только в моем районе прямо сейчасс одна бригада ремонтирует магазин, а другая ресторан
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Нед 10 лют, 2019 11:21
"Щото мне не нравится здешний режим. Чует мое сердце, мы на пороге грандиозного шухера!"
Додано: Нед 10 лют, 2019 13:54
Так таки и ремонтирует?
В Москве таджики на самых примитивных работах типа чернорабочих, украинцы повыше,плотники,арматурщики,бетонщики, армянам уже доверяют технику - башенные краны,бульдозера.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Нед 10 лют, 2019 17:06
Re: Заповнити дефіцит робочих рук в Україні можуть мігранти.
Так то может и не мигрант а просто мама ему папу с Африки в свое время нашла..а вообще о каких иммигрантах речь в страну с самой низкой зарплатой в Европе? Это я про геноцидные пенсии в 50 уе молчу.
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