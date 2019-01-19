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Названо найбільш
інтернет-залежні країни

Названо найбільш інтернет-залежні країни
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 14:31

Названо найбільш інтернет-залежні країни

Пропонуємо до обговорення:
Експерти склали список країн, жителі яких проводять найбільшу кількість часу в інтернеті.

Дивися повний текст Названо найбільш інтернет-залежні країни.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 14:31

На Филиппинах и в прочих бедных странах люди не банально убивают время в Инете, а просто так зарабатывают на аутсорсе. В оффлайне доход намного ниже.
phantom_systems
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