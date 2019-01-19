Експерти склали список країн, жителі яких проводять найбільшу кількість часу в інтернеті.
Дивися повний текст Названо найбільш інтернет-залежні країни.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 09 лют, 2019 14:31
Названо найбільш інтернет-залежні країни
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Дивися повний текст Названо найбільш інтернет-залежні країни.
Додано: Суб 09 лют, 2019 14:31
На Филиппинах и в прочих бедных странах люди не банально убивают время в Инете, а просто так зарабатывают на аутсорсе. В оффлайне доход намного ниже.
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