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На Петрівці капітально
відремонтують транспортну...

На Петрівці капітально відремонтують транспортну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 14:51

На Петрівці капітально відремонтують транспортну...

Пропонуємо до обговорення:
На Оболоні капітально відремонтують шляхопроводи на перетині вулиці Богатирської та проспекту Степана Бандери.

Дивися повний текст На Петрівці капітально відремонтують транспортну розв'язку за 11 млн грн.
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петровки уж с полгода как нет...
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