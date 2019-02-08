RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Гроші від розмитнення авто на
"єврономерах" можуть...

Гроші від розмитнення авто на "єврономерах" можуть...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 14:55

Гроші від розмитнення авто на "єврономерах" можуть...

Пропонуємо до обговорення:
Порошенко зазначив, що монетізаіція субсидій у тому числі спрямована на подолання бідності.

Дивися повний текст Гроші від розмитнення авто на \"єврономерах\" можуть направити на підвищення пенсій, - Порошенко.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 87195
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 14:55

А може податки автомобілістів треба напраляти за призначенням? Відповідно дороги та інфраструктура.
Rainbow
 
Повідомлень: 2094
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 468 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 15:51

Припустимо закінчились єврономери, всі розмитнені.. За рахунок чого підвищені пенсії платити будуть?..
Patrick
 
Повідомлень: 378
З нами з: 18.09.13
Подякував: 239 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 15:54

1.Як монетизація субсидій "повлияет на преодоление бедности"
2.Розмитнення євроблях є одноразовий захід про яке підвищення пенсій можна казати?Зрозуміло про "березневе покращення".Суцільний популізм.
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1589
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 365 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 16:15

  sena_2008atp написав:1.Як монетизація субсидій "повлияет на преодоление бедности"
2.Розмитнення євроблях є одноразовий захід про яке підвищення пенсій можна казати?Зрозуміло про "березневе покращення".Суцільний популізм.


Так и повод повысить пенсии ведь одноразовый - президентские выборы 1 раз на 5 лет :mrgreen:
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1132
З нами з: 02.05.18
Подякував: 153 раз.
Подякували: 934 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 16:16

кстати минимальная пенсия по прежднему ниже прожиточного минимума...
Herind
 
Повідомлень: 7
З нами з: 09.02.19
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 17:10

Rainbow, у законі про бюджет на 2019 рік передбачено, що мільярд, отриманий від євроблях, піде на погашення дефіциту пенсійного фонду.
Sharpe
 
Повідомлень: 253
З нами з: 10.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 109 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 17:12

sena_2008atp, монетизація субсидій дозволяє незаможним людям отримувати гроші, які вони зекономлять і не заплатятьза комунальні послуги.
Sharpe
 
Повідомлень: 253
З нами з: 10.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 109 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 17:20

А какое отношение к пенсиям имеет президент? Никакого! Я слышал, он так сам сказал!
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
RomanTik
 
Повідомлень: 2323
З нами з: 06.01.16
Подякував: 6038 раз.
Подякували: 517 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Herind і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Заповнити дефіцит робочих рук в Україні можуть мігранти...
R2 » Суб 09 лют, 2019 11:16
5 175
Переглянути останнє повідомлення
Суб 09 лют, 2019 16:46
chieff
"Антонов" планує відновити виробництво Ан-148, Ан-158 и...
R2 » П'ят 08 лют, 2019 17:04
5 153
Переглянути останнє повідомлення
Суб 09 лют, 2019 16:09
BIGor
Клієнтам збанкрутілих страхових повернуть гроші заднім...
R2 » П'ят 08 лют, 2019 21:17
1 27
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 лют, 2019 21:17
shlapunov61

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.