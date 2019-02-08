Порошенко зазначив, що монетізаіція субсидій у тому числі спрямована на подолання бідності.
Дивися повний текст Гроші від розмитнення авто на \"єврономерах\" можуть направити на підвищення пенсій, - Порошенко.
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Додано: Суб 09 лют, 2019 14:55
Гроші від розмитнення авто на "єврономерах" можуть...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гроші від розмитнення авто на \"єврономерах\" можуть направити на підвищення пенсій, - Порошенко.
Додано: Суб 09 лют, 2019 14:55
А може податки автомобілістів треба напраляти за призначенням? Відповідно дороги та інфраструктура.
Додано: Суб 09 лют, 2019 15:51
Припустимо закінчились єврономери, всі розмитнені.. За рахунок чого підвищені пенсії платити будуть?..
Додано: Суб 09 лют, 2019 15:54
1.Як монетизація субсидій "повлияет на преодоление бедности"
2.Розмитнення євроблях є одноразовий захід про яке підвищення пенсій можна казати?Зрозуміло про "березневе покращення".Суцільний популізм.
Додано: Суб 09 лют, 2019 16:15
Так и повод повысить пенсии ведь одноразовый - президентские выборы 1 раз на 5 лет
Додано: Суб 09 лют, 2019 17:10
Rainbow, у законі про бюджет на 2019 рік передбачено, що мільярд, отриманий від євроблях, піде на погашення дефіциту пенсійного фонду.
Додано: Суб 09 лют, 2019 17:12
sena_2008atp, монетизація субсидій дозволяє незаможним людям отримувати гроші, які вони зекономлять і не заплатятьза комунальні послуги.
Додано: Суб 09 лют, 2019 17:20
А какое отношение к пенсиям имеет президент? Никакого! Я слышал, он так сам сказал!
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