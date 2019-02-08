Гроші від розмитнення авто на "єврономерах" можуть...
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Sharpe написав:sena_2008atp, монетизація субсидій дозволяє незаможним людям отримувати гроші, які вони зекономлять і не заплатятьза комунальні послуги.
Это как? Кушать, или греться - выберите что-то одно, дорогие пенсионеры?
Откуда вообще, мне интересно, пошел фейк, что размер монетизированных субсидий позволит их получателям экономить и тратить часть суммы на другие цели, если общий размер субсидий в 2019-м году не превысит 55 млрд грн, заложенных в Бюджете, а в 2018-м на эти цели было потрачено 71 млрд грн при более низкой цене газа?
Для обеспечения того же, что и в 2018-м, уровня бюджетной поддержки, вследствие роста тарифа на газ на 30-40% (до начала 2020-го запланировано по крайней мере 2 этапа повышения), на 2019-й год необходим бюджет в размере 100-110 млрд грн, но денег было предусмотрено ровно вдвое меньше!
Поэтому, объективно перефразируя ваш вывод, получаем - монетизированных субсидий бедным людям едва ли хватит на оплату новых счетов за газ и отопление и только при условии жесточайшей экономии потребления!
zРадио написав:Откуда вообще, мне интересно, пошел фейк, что размер монетизированных субсидий якобы позволит их получателям экономить и тратить часть суммы на другие цели, если общий размер субсидий в 2019-м году не превысит 55 млрд грн, заложенных в Бюджете, при том, что в 2018-м на эти цели было потрачено 71 млрд грн при более низкой цене газа?
Це не фейк, а статистика, коли субсиданти, чомусь, "споживають" газу в 1,5-2 рази більше, ніж інші. Отримувачам, можливо, і не допоможе з'економити, а облгазам не буде можливості списувати газ на субсидантів. Економія для держави.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
zРадио написав:Откуда вообще, мне интересно, пошел фейк, что размер монетизированных субсидий якобы позволит их получателям экономить и тратить часть суммы на другие цели, если общий размер субсидий в 2019-м году не превысит 55 млрд грн, заложенных в Бюджете, при том, что в 2018-м на эти цели было потрачено 71 млрд грн при более низкой цене газа?
Це не фейк, а статистика, коли субсиданти, чомусь, "споживають" газу в 1,5-2 рази більше, ніж інші. Отримувачам, можливо, і не допоможе з'економити, а облгазам не буде можливості списувати газ на субсидантів. Економія для держави.
Ага, и нет, конечно же, никакой связи с тем, что субсидианты более бедные, чем не-субсидианты, и живут они в более старом и некачественном жилье с более высокими теплопотерями!
А владельцы Volvo, если вы не знали, в среднем в 5 раз меньше обращаются за медицинской помощью, связанной с ДТП, чем владельцы ЗАЗ... И что теперь - владельцев ЗАЗ нужно ограничить в перечне/бюджете медицинских услуг на основании этого статистического наблюдения?
Перестаньте уже заниматься фейкометством - хотя бы на выходных