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Гроші від розмитнення авто на
"єврономерах" можуть...

Гроші від розмитнення авто на "єврономерах" можуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 18:53

  Sharpe написав:sena_2008atp, монетизація субсидій дозволяє незаможним людям отримувати гроші, які вони зекономлять і не заплатятьза комунальні послуги.


Это как? Кушать, или греться - выберите что-то одно, дорогие пенсионеры?

Откуда вообще, мне интересно, пошел фейк, что размер монетизированных субсидий позволит их получателям экономить и тратить часть суммы на другие цели, если общий размер субсидий в 2019-м году не превысит 55 млрд грн, заложенных в Бюджете, а в 2018-м на эти цели было потрачено 71 млрд грн при более низкой цене газа?

Для обеспечения того же, что и в 2018-м, уровня бюджетной поддержки, вследствие роста тарифа на газ на 30-40% (до начала 2020-го запланировано по крайней мере 2 этапа повышения), на 2019-й год необходим бюджет в размере 100-110 млрд грн, но денег было предусмотрено ровно вдвое меньше!

Поэтому, объективно перефразируя ваш вывод, получаем - монетизированных субсидий бедным людям едва ли хватит на оплату новых счетов за газ и отопление и только при условии жесточайшей экономии потребления!
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 19:00

Re: Гроші від розмитнення авто на "єврономерах" можуть...

  zРадио написав:Откуда вообще, мне интересно, пошел фейк, что размер монетизированных субсидий якобы позволит их получателям экономить и тратить часть суммы на другие цели, если общий размер субсидий в 2019-м году не превысит 55 млрд грн, заложенных в Бюджете, при том, что в 2018-м на эти цели было потрачено 71 млрд грн при более низкой цене газа?

Це не фейк, а статистика, коли субсиданти, чомусь, "споживають" газу в 1,5-2 рази більше, ніж інші.
Отримувачам, можливо, і не допоможе з'економити, а облгазам не буде можливості списувати газ на субсидантів. Економія для держави.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 19:13

  lapay написав:
  zРадио написав:Откуда вообще, мне интересно, пошел фейк, что размер монетизированных субсидий якобы позволит их получателям экономить и тратить часть суммы на другие цели, если общий размер субсидий в 2019-м году не превысит 55 млрд грн, заложенных в Бюджете, при том, что в 2018-м на эти цели было потрачено 71 млрд грн при более низкой цене газа?

Це не фейк, а статистика, коли субсиданти, чомусь, "споживають" газу в 1,5-2 рази більше, ніж інші.
Отримувачам, можливо, і не допоможе з'економити, а облгазам не буде можливості списувати газ на субсидантів. Економія для держави.


Ага, и нет, конечно же, никакой связи с тем, что субсидианты более бедные, чем не-субсидианты, и живут они в более старом и некачественном жилье с более высокими теплопотерями!

А владельцы Volvo, если вы не знали, в среднем в 5 раз меньше обращаются за медицинской помощью, связанной с ДТП, чем владельцы ЗАЗ... И что теперь - владельцев ЗАЗ нужно ограничить в перечне/бюджете медицинских услуг на основании этого статистического наблюдения?

Перестаньте уже заниматься фейкометством - хотя бы на выходных :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 19:45

Re: Гроші від розмитнення авто на "єврономерах" можуть...

  zРадио написав:Ага, и нет, конечно же, никакой связи с тем, что субсидианты более бедные, чем не-субсидианты, и живут они в более старом и некачественном жилье с более высокими теплопотерями!

Сильно, сильно сумніваюсь, що вони такі багаті, що витрачають газу в 1,5-2 рази більше, ніж ті, які субсидії не отримують. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 19:48

Хай грося сделает дорогу к Томожне в Виннице! Там себе открыл центр сертификации и на всех с прибором!
saweliy722
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