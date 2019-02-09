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Гроші від розмитнення авто на
"єврономерах" можуть...

Гроші від розмитнення авто на "єврономерах" можуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 17:33

мне одному глаза порезало фразой "Президент Петр"? что за рвань вообще? )) пишите уже "президент Петр Первый" :twisted:
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Tamagoch
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