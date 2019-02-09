Гроші від розмитнення авто на "єврономерах" можуть...

|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 10 лют, 2019 17:33
мне одному глаза порезало фразой "Президент Петр"? что за рвань вообще? )) пишите уже "президент Петр Первый"
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
|