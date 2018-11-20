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Airbus створить електролітак

Airbus створить електролітак
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 15:03

Airbus створить електролітак

Пропонуємо до обговорення:
Європейський авіабудівний концерн Airbus спільно з вченими Ноттінгемського університету Великобританії зайнявся розробкою перспективного електричного гоночного літака.

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 15:03

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Kudrjavuy
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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