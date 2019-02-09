Чисельність працездатного населення України віком від 20 до 64 років.
Дивися повний текст До 2030 року працездатних українців поменшає на три мільйони - експерт.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 09 лют, 2019 16:23
До 2030 року працездатних українців поменшає на три...
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Дивися повний текст До 2030 року працездатних українців поменшає на три мільйони - експерт.
Додано: Суб 09 лют, 2019 16:24
откуда цифра 26,9 млн.? по официальным данным количество избирателей (людей старших 18 лет) 35,6 млн. - 11,9 млн. пенсионеров = 23,7 млн...
Додано: Нед 10 лют, 2019 05:21
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