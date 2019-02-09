RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
До 2030 року працездатних
українців поменшає на три...

До 2030 року працездатних українців поменшає на три...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 16:23

До 2030 року працездатних українців поменшає на три...

Пропонуємо до обговорення:
Чисельність працездатного населення України віком від 20 до 64 років.

Дивися повний текст До 2030 року працездатних українців поменшає на три мільйони - експерт.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 87211
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 16:24

откуда цифра 26,9 млн.? по официальным данным количество избирателей (людей старших 18 лет) 35,6 млн. - 11,9 млн. пенсионеров = 23,7 млн...
Herind
 
Повідомлень: 15
З нами з: 09.02.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 05:21

  Herind написав:откуда цифра 26,9 млн.? по официальным данным количество избирателей (людей старших 18 лет) 35,6 млн. - 11,9 млн. пенсионеров = 23,7 млн...

3.2 мільйони(і навіть більше) пенсіонерів до 64 років.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Нед 10 лют, 2019 13:59, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1170
З нами з: 11.11.14
Подякував: 137 раз.
Подякували: 197 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 10:57

Re: До 2030 року працездатних українців поменшає на три...

Пока в стране не будет проведена перепись населения, все эти прогнозы до одного места, исходная цифра в 42млн. уже давно не соответствует действительности...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1436
З нами з: 21.03.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 433 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 17:26

короче, к 2030 точно можно сваливать, я уже всчитан :D
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Tamagoch
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2928
З нами з: 03.02.13
Подякував: 292 раз.
Подякували: 301 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 17:43

  andrijk777 написав:
  Herind написав:откуда цифра 26,9 млн.? по официальным данным количество избирателей (людей старших 18 лет) 35,6 млн. - 11,9 млн. пенсионеров = 23,7 млн...

3.2 мільйони(і навіть більше) пенсіонерів до 64 років.

а какой процент из них работает? при этом не забудьте ещё посчитать сколько у нас молодёжи в возрасте от 18 до 20 лет, которые в статье не учитывались, но учитываются как избиратели...
Herind
 
Повідомлень: 15
З нами з: 09.02.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Цього року в Україні має з'явитись ще півсотні е-послуг
R2 » Суб 09 лют, 2019 16:27
2 59
Переглянути останнє повідомлення
Нед 10 лют, 2019 02:30
BlitzKredit
У Кабміні розповіли, скільки українців отримуватимуть...
R2 » П'ят 08 лют, 2019 15:56
2 68
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 лют, 2019 20:03
Scotch
Україна минулого року отримала $2,5 мільярда іноземних...
R2 » П'ят 08 лют, 2019 15:48
2 97
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 лют, 2019 17:45
phantom_systems

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.