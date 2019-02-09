Чисельність працездатного населення України віком від 20 до 64 років.
Дивися повний текст До 2030 року працездатних українців поменшає на три мільйони - експерт.
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Додано: Суб 09 лют, 2019 16:23
До 2030 року працездатних українців поменшає на три...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст До 2030 року працездатних українців поменшає на три мільйони - експерт.
Додано: Суб 09 лют, 2019 16:24
откуда цифра 26,9 млн.? по официальным данным количество избирателей (людей старших 18 лет) 35,6 млн. - 11,9 млн. пенсионеров = 23,7 млн...
Додано: Нед 10 лют, 2019 05:21
3.2 мільйони(і навіть більше) пенсіонерів до 64 років.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Нед 10 лют, 2019 13:59, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 10 лют, 2019 10:57
Re: До 2030 року працездатних українців поменшає на три...
Пока в стране не будет проведена перепись населения, все эти прогнозы до одного места, исходная цифра в 42млн. уже давно не соответствует действительности...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Нед 10 лют, 2019 17:26
короче, к 2030 точно можно сваливать, я уже всчитан
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Додано: Нед 10 лют, 2019 17:43
а какой процент из них работает? при этом не забудьте ещё посчитать сколько у нас молодёжи в возрасте от 18 до 20 лет, которые в статье не учитывались, но учитываются как избиратели...
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