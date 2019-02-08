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Цього року в Україні має
з'явитись ще півсотні е-послуг

Цього року в Україні має з'явитись ще півсотні е-послуг
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 16:27

Цього року в Україні має з'явитись ще півсотні е-послуг

Пропонуємо до обговорення:
Державне агентство з питань електронного урядування України планує на 2019 рік запровадити 50 нових публічних послуг в е-форматі.

Дивися повний текст Цього року в Україні має з'явитись ще півсотні е-послуг.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 16:28

в Киеве появилисть так называемые центры коммунального сервиса (хотя сервисом это назвать сложно) - ни одну проблему без посещения этого коммунального ада решить невозможно... :(
Herind
 
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