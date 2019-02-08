У грудні 2018 року працівники столичних підприємств отримали в середньому 16,5 тис. гривень.
Дивися повний текст Де в Україні найбільше заробляють – дані Держстату.
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Додано: Суб 09 лют, 2019 17:09
Де в Україні найбільше заробляють – дані Держстату
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Де в Україні найбільше заробляють – дані Держстату.
Додано: Суб 09 лют, 2019 17:09
А есть киевляне ? Что вот реально в среднем 16 500 грн у вас зарплата ?
Додано: Суб 09 лют, 2019 17:22
Re: Де в Україні найбільше заробляють – дані Держстату
Госстат публикует ЗП до налогов, так что 16500 это 13280 на руки. В реальности в среднем наверное чуть больше
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