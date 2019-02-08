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Де в Україні найбільше
заробляють – дані Держстату

Де в Україні найбільше заробляють – дані Держстату
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 17:09

Де в Україні найбільше заробляють – дані Держстату

Пропонуємо до обговорення:
У грудні 2018 року працівники столичних підприємств отримали в середньому 16,5 тис. гривень.

Дивися повний текст Де в Україні найбільше заробляють – дані Держстату.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 17:09

А есть киевляне ? Что вот реально в среднем 16 500 грн у вас зарплата ?
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 17:22

Re: Де в Україні найбільше заробляють – дані Держстату

freeze написав:А есть киевляне ? Что вот реально в среднем 16 500 грн у вас зарплата ?
Госстат публикует ЗП до налогов, так что 16500 это 13280 на руки. В реальности в среднем наверное чуть больше
Faceless
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