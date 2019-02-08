У грудні 2018 року працівники столичних підприємств отримали в середньому 16,5 тис. гривень.
Дивися повний текст Де в Україні найбільше заробляють – дані Держстату.
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Додано: Суб 09 лют, 2019 17:09
Де в Україні найбільше заробляють – дані Держстату
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Де в Україні найбільше заробляють – дані Держстату.
Додано: Суб 09 лют, 2019 17:09
А есть киевляне ? Что вот реально в среднем 16 500 грн у вас зарплата ?
Додано: Суб 09 лют, 2019 17:22
Re: Де в Україні найбільше заробляють – дані Держстату
Госстат публикует ЗП до налогов, так что 16500 это 13280 на руки. В реальности в среднем наверное чуть больше
Додано: Суб 09 лют, 2019 22:37
Faceless
Я бы предложил другую "арифметику":
https://news.finance.ua/ru/news/-/44358 ... -milliarda
1. стоимость проживания
2. экологию
3. скорость инфляции
4. % ВВП
5. стоимость восстановления людских ресурсов
6. Перспективы получения заработанных средств.(вот здесь интересно Окончательное Решение ЕСПЧ по делу "Бурмич и другие против Украины" 2017 г.)
7. Где в Украине более всего содержится лиц с бесплатным трудом.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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