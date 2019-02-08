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Де в Україні найбільше
заробляють – дані Держстату

Де в Україні найбільше заробляють – дані Держстату
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 17:09

Де в Україні найбільше заробляють – дані Держстату

Пропонуємо до обговорення:
У грудні 2018 року працівники столичних підприємств отримали в середньому 16,5 тис. гривень.

Дивися повний текст Де в Україні найбільше заробляють – дані Держстату.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 17:09

А есть киевляне ? Что вот реально в среднем 16 500 грн у вас зарплата ?
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 17:22

Re: Де в Україні найбільше заробляють – дані Держстату

freeze написав:А есть киевляне ? Что вот реально в среднем 16 500 грн у вас зарплата ?
Госстат публикует ЗП до налогов, так что 16500 это 13280 на руки. В реальности в среднем наверное чуть больше
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 22:37

Faceless

Среди областей Украины по уровню зарплат лидирует Донецкая, жители которой за декабрь 2018 года получили в среднем 11,3 тыс. грн,


Я бы предложил другую "арифметику":
https://news.finance.ua/ru/news/-/44358 ... -milliarda
1. стоимость проживания
2. экологию
3. скорость инфляции
4. % ВВП
5. стоимость восстановления людских ресурсов
6. Перспективы получения заработанных средств.(вот здесь интересно Окончательное Решение ЕСПЧ по делу "Бурмич и другие против Украины" 2017 г.)
7. Где в Украине более всего содержится лиц с бесплатным трудом.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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