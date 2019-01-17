|
|
У метро Києва з'являться табло зі зворотним відліком часу
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 09 лют, 2019 17:16
Пропонуємо до обговорення:
У столиці на пленарному засіданні Київради депутати підтримали рішення "Про встановлення на станціях Київського метрополітену" табло зворотного відліку часу до прибуття поїзда".
Дивися повний текст У метро Києва з'являться табло зі зворотним відліком часу
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 87195
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор