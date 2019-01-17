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У метро Києва з'являться табло
зі зворотним відліком часу

У метро Києва з'являться табло зі зворотним відліком часу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 17:16

У метро Києва з'являться табло зі зворотним відліком часу

Пропонуємо до обговорення:
У столиці на пленарному засіданні Київради депутати підтримали рішення "Про встановлення на станціях Київського метрополітену" табло зворотного відліку часу до прибуття поїзда".

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 18:06

то есть на 52 arduino денег насобирать метрополитену не под силу?
пусть договорятся с каким-нибудь рекламным агенством, которое сможет на этом же табло размещать рекламу - будет вообще бесплатно или с профитом
yurii_kruhlov
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 23:27

очевидно это самая большая проблема в киевском метро... :)
Cler
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