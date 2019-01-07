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Які картки вважаєте найкращими? (опитування)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 09 лют, 2019 18:54
Пропонуємо до обговорення:
Кредитні картки - це зручний спосіб розрахунків в Україні та сві
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П'ят 01 лют, 2019 13:41
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