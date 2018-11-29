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Єгипет купив український трамвай
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 10 лют, 2019 00:03
Пропонуємо до обговорення:
Дніпровська компанія, яка виробляє сучасні трамвайні вагони, в період новорічних свят відправила до Єгипту свій новий трамвай.
Дивися повний текст Єгипет купив український трамвай
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