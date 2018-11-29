Єгипет купив український трамвай

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Acciga написав:а Киев и Львов почему-то не хотят покупать украинские трамваи...
Почему не хотят? По Львову ездят новые трамвай Электроны...и автобусы и троллейбусы тоже...Есть и хорошее б/у из ГДР бывшего.. они почти 1 в 1 как старые трамвай времен совка .. но намного лучше состояние...