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Як не стояти в черзі і швидше розмитнити авто на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 10 лют, 2019 01:57
Пропонуємо до обговорення:
Водії почали збиратися в черзі в сервісних центрах МВС, особливо скупчення спостерігаються у великих містах.
Дивися повний текст Як не стояти в черзі і швидше розмитнити авто на \"єврономерах\" - поради МВС
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