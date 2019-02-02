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Як не стояти в черзі і
швидше розмитнити авто на...

Як не стояти в черзі і швидше розмитнити авто на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 01:57

Як не стояти в черзі і швидше розмитнити авто на...

Пропонуємо до обговорення:
Водії почали збиратися в черзі в сервісних центрах МВС, особливо скупчення спостерігаються у великих містах.

Дивися повний текст Як не стояти в черзі і швидше розмитнити авто на \"єврономерах\" - поради МВС.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 01:57

А может Вы лучше опубликуете весь перечень сертификационных центров, включая частные? Ведь очереди там растянулись от 5 дней в частных до 2 недель в гусударственных серт.центрах.
BlitzKredit
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 12:31

В нашем очередь на 10 дней вперед т.ч. после растаможки не успеем зарегистрироваться в 10 дневный срок . Скорее всего полиняем еще и на штраф 170грн.?
olgerd
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