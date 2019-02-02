Водії почали збиратися в черзі в сервісних центрах МВС, особливо скупчення спостерігаються у великих містах.
Дивися повний текст Як не стояти в черзі і швидше розмитнити авто на \"єврономерах\" - поради МВС.
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Додано: Нед 10 лют, 2019 01:57
Як не стояти в черзі і швидше розмитнити авто на...
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Дивися повний текст Як не стояти в черзі і швидше розмитнити авто на \"єврономерах\" - поради МВС.
Додано: Нед 10 лют, 2019 01:57
А может Вы лучше опубликуете весь перечень сертификационных центров, включая частные? Ведь очереди там растянулись от 5 дней в частных до 2 недель в гусударственных серт.центрах.
Додано: Нед 10 лют, 2019 12:31
В нашем очередь на 10 дней вперед т.ч. после растаможки не успеем зарегистрироваться в 10 дневный срок . Скорее всего полиняем еще и на штраф 170грн.?
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