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Грошей на оплату електрики
державним шахтам вистачить...

Грошей на оплату електрики державним шахтам вистачить...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 09:26

Грошей на оплату електрики державним шахтам вистачить...

Пропонуємо до обговорення:
Про це сказала генеральний директор директорату енергетичних ринків Міністерства енергетики та вугільної промисловості Ольга Буславець.

Дивися повний текст Грошей на оплату електрики державним шахтам вистачить лише на три місяці - Міненерго.
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