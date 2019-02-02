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Грошей на оплату електрики
державним шахтам вистачить...

Грошей на оплату електрики державним шахтам вистачить...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 09:26

Грошей на оплату електрики державним шахтам вистачить...

Пропонуємо до обговорення:
Про це сказала генеральний директор директорату енергетичних ринків Міністерства енергетики та вугільної промисловості Ольга Буславець.

Дивися повний текст Грошей на оплату електрики державним шахтам вистачить лише на три місяці - Міненерго.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 12:09

  alex58chorniy написав:Да продайте вы эти госшахты за сто гривен Ахметову или Митталу,хоть порядок наведут

:shock:
Дык их и банкротят к приватизации.
Следующим этапом будет проект "Государство - Украина".
"Уголь" -? Уголь можно и в РФ купить.
"Население" - пускай в Польше, РФ уголь добывает, а мы введём на них налог на "заробитчанство".
"Энергетика, коксохимия, металлургия, ГШО машиностроение, горная наука, коммунальный сектор, транспорт, ...." - на Марбелье лучше! Здесь уже экология плохая.
...............................................................................
На Земли покупатели уже очередью стоят - РФ он с оружием даже лезут, невтерпёж уже всё забрать.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 12:38

Растут ... :D :D :D будущие правители.

Зображення
https://khersonline.net/novosti/obsches ... lyudi.html
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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