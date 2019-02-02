Про це сказала генеральний директор директорату енергетичних ринків Міністерства енергетики та вугільної промисловості Ольга Буславець.
Дивися повний текст Грошей на оплату електрики державним шахтам вистачить лише на три місяці - Міненерго.
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Додано: Нед 10 лют, 2019 09:26
Грошей на оплату електрики державним шахтам вистачить...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Грошей на оплату електрики державним шахтам вистачить лише на три місяці - Міненерго.
Додано: Нед 10 лют, 2019 12:09
:shock:
Дык их и банкротят к приватизации.
Следующим этапом будет проект "Государство - Украина".
"Уголь" -? Уголь можно и в РФ купить.
"Население" - пускай в Польше, РФ уголь добывает, а мы введём на них налог на "заробитчанство".
"Энергетика, коксохимия, металлургия, ГШО машиностроение, горная наука, коммунальный сектор, транспорт, ...." - на Марбелье лучше! Здесь уже экология плохая.
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На Земли покупатели уже очередью стоят - РФ он с оружием даже лезут, невтерпёж уже всё забрать.
Додано: Нед 10 лют, 2019 12:38
Растут ... будущие правители.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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