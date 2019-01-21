Лідером рейтингу виявився Гонконг
Дивися повний текст Експерти назвали найдорожчі міста світу.
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Додано: Нед 10 лют, 2019 10:08
Експерти назвали найдорожчі міста світу
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Дивися повний текст Експерти назвали найдорожчі міста світу.
Додано: Нед 10 лют, 2019 12:45
Investor_K а у нас всё хорошо, учитывая объем жилого фонда на количество населения, цену этого самого жилья в соотношении к средней зп то у нас всё отлично.
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