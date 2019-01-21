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Експерти назвали
найдорожчі міста світу

Експерти назвали найдорожчі міста світу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 10:08

Експерти назвали найдорожчі міста світу

Пропонуємо до обговорення:
Лідером рейтингу виявився Гонконг

Дивися повний текст Експерти назвали найдорожчі міста світу.
R2
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А мы Где?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 12:45

Investor_K а у нас всё хорошо, учитывая объем жилого фонда на количество населения, цену этого самого жилья в соотношении к средней зп то у нас всё отлично.
patriotUA
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 18:16

В Гонконге пригодная для застройки земля очень дорогая, потому что рельеф.
phantom_systems
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