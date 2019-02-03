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У МАУ заявили, що 2018 рік для
авіакомпанії був збитковим

У МАУ заявили, що 2018 рік для авіакомпанії був збитковим
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 11:12

У МАУ заявили, що 2018 рік для авіакомпанії був збитковим

Пропонуємо до обговорення:
Авіакомпанія “Міжнародні авіалінії України” закінчила 2018 рік зі збитками. Про це сказав президент авіакомпанії “Міжнародні Авіалінії України” Юрій Мірошников.

Дивися повний текст У МАУ заявили, що 2018 рік для авіакомпанії був збитковим.
R2
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