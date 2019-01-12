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Представлено європейську версію оновленого Volkswagen Passat
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 10 лют, 2019 11:15
Пропонуємо до обговорення:
Volkswagen представив європейську версію оновленого VW Passat, який буде продаватися як модель 2019 року. Ті, кому подобаються дизелі, зможуть купити варіант з модернізованим екологічним 2,0 л двигуном TDI Evo.
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Додано: Нед 10 лют, 2019 11:15
отличный автомобиль для среднего класа
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Додано: Нед 10 лют, 2019 12:25
вот только на фотке в статье старье, да и не из пассата вовсе
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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