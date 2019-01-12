RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Представлено європейську версію
оновленого Volkswagen Passat

Представлено європейську версію оновленого Volkswagen Passat
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 11:15

Представлено європейську версію оновленого Volkswagen Passat

Пропонуємо до обговорення:
Volkswagen представив європейську версію оновленого VW Passat, який буде продаватися як модель 2019 року. Ті, кому подобаються дизелі, зможуть купити варіант з модернізованим екологічним 2,0 л двигуном TDI Evo.

Дивися повний текст Представлено європейську версію оновленого Volkswagen Passat.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 87211
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 11:15

отличный автомобиль для среднего класа
Sfumatura
 
Повідомлень: 6
З нами з: 10.02.19
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 12:25

вот только на фотке в статье старье, да и не из пассата вовсе
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3793
З нами з: 16.10.14
Подякував: 1885 раз.
Подякували: 1039 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 17:34

цена какая то космическая
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19618
З нами з: 20.04.08
Подякував: 360 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Apple випустили фінальну версію iOS
R2 » Чет 24 січ, 2019 17:38
1 200
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 січ, 2019 17:38
titanik
ПриватБанк анонсував нову версію «Приват24»: що змінюють
R2 » Вів 22 січ, 2019 18:15
6 585
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 січ, 2019 12:53
sergnemo68
Представлено першу у світі відеокарту на базі 7-нм...
R2 » Суб 12 січ, 2019 08:12
1 588
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 січ, 2019 13:02
antonivs3

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.