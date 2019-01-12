Представлено європейську версію оновленого Volkswagen Passat
+ Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 10 лют, 2019 11:15
Пропонуємо до обговорення:
Volkswagen представив європейську версію оновленого VW Passat, який буде продаватися як модель 2019 року. Ті, кому подобаються дизелі, зможуть купити варіант з модернізованим екологічним 2,0 л двигуном TDI Evo.
Дивися повний текст
Представлено європейську версію оновленого Volkswagen Passat
.
R2
Робот новин
Повідомлень: 87211
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
Профіль
Додано: Нед 10 лют, 2019 11:15
отличный автомобиль для среднего класа
Sfumatura
Повідомлень: 6
З нами з: 10.02.19
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
Профіль
Додано: Нед 10 лют, 2019 12:25
вот только на фотке в статье старье, да и не из пассата вовсе
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Повідомлень: 3809
З нами з: 16.10.14
Подякував: 1886 раз.
Подякували: 1040 раз.
Профіль
Додано: Нед 10 лют, 2019 17:34
цена какая то космическая
Оранжевый-хит сезона
Повідомлень: 19619
З нами з: 20.04.08
Подякував: 360 раз.
Подякували: 486 раз.
Профіль
Додано: Нед 10 лют, 2019 21:28
на фото гольф 5+, уверен что старый гольф будет куда надежнее , а значит целесообразнее чем новый одноразовый пассат
golllmax
Повідомлень: 387
З нами з: 28.11.14
Подякував: 3 раз.
Подякували: 27 раз.
Профіль
Додано: Пон 11 лют, 2019 00:59
несколько разных активных систем безопасности, в том числе интеллектуальный круиз-контроль, удержание полосы движения
Ага. Особенно актуальная функция на наших "автобанах"
А потом в новостях:
https://nv.ua/ukraine/events/lovushka-v ... 04269.html Из-за тумана и огромной ямы посреди дороги столкнулись сразу шесть автомобилей
EKO
Повідомлень: 5830
З нами з: 10.04.09
Подякував: 2814 раз.
Подякували: 1693 раз.
Профіль
1
3
1
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори:
Ірина_
,
ТупУм
,
Модератор
Схожі теми
1
200
6
586
1
588