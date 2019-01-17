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Boeing підключилася до
спроб випустити перший...

Boeing підключилася до спроб випустити перший...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 11:25

Boeing підключилася до спроб випустити перший...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Boeing оголосила про партнерство з Aerion і «суттєві інвестиції» в проект надзвукового бізнес-джета Aerion AS2.

Дивися повний текст Boeing підключилася до спроб випустити перший надзвуковий бізнес-літак.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 11:25

скорость выше 2 раза чем у обычного самолёта, но стоимость перелёта выше как минимум в 4 раза...
Sfumatura
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 12:24

  Sfumatura написав:скорость выше 2 раза чем у обычного самолёта, но стоимость перелёта выше как минимум в 4 раза...


самолета еще нет, но стоимость вы уже знаете. такие спецы нужны боингу - срочно шлите резюме
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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