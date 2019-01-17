Компанія Boeing оголосила про партнерство з Aerion і «суттєві інвестиції» в проект надзвукового бізнес-джета Aerion AS2.
Дивися повний текст Boeing підключилася до спроб випустити перший надзвуковий бізнес-літак.
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Додано: Нед 10 лют, 2019 11:25
Boeing підключилася до спроб випустити перший...
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Дивися повний текст Boeing підключилася до спроб випустити перший надзвуковий бізнес-літак.
Додано: Нед 10 лют, 2019 11:25
скорость выше 2 раза чем у обычного самолёта, но стоимость перелёта выше как минимум в 4 раза...
Додано: Нед 10 лют, 2019 12:24
самолета еще нет, но стоимость вы уже знаете. такие спецы нужны боингу - срочно шлите резюме
главное оружие рашистов - ложь
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